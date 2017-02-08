Автор: Альфия Еремеева

Минздрав Приангарья проводит проверку в усть-илимской больнице

Опубликовано: 08.02.2017 17:55

Региональный минздрав выясняет, почему пациент усть-илимской больницы стал инвалидом после вывиха плеча.

Мужчина впал в кому после операции. Его сын уверен: врачи перестарались с наркозом. А после того как обнаружили ошибку, скрывали от родственников состояние здоровья пациента. Так ли это на самом деле, выяснят специалисты областного министерства. В больнице Усть-Илимска проведут проверку, даже несмотря на то, что официального обращения в ведомство не поступало. О происшествии в министерстве узнали от журналистов.

Изображения новости