Автор: Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 08.02.2017 17:52

Евгений Иванушкин попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею с мячом, а в Иркутске пройдет очередной тур чемпионата России по волейболу. Подробности в спортивном обзоре.

Представитель иркутской "Байкал-Энергия" Евгений Иванушкин попал в символическую сборную прошедшего чемпионата мира по хоккею с мячом. Она была составлена по итогам турнира и голосованию журналистов. В воротах вратарь сборной Финляндии Киммо Кюленен, защитники - Павел Булатов, Андреас Вест, Илари Мойсала. Полузащитники - Янис Бефус, Алан Джусоев, в первые в состав попал представитель сборной Германии Михаил Дунаев. Нападающие - Евгений Иванушкин , Эрик Петтерссон, Кристоффер Эдлунд , Николай Йенсен. Кроме того, определены индивидуальные призы: лучший вратарь - Андреас Бергвалл, лучший защитник - Давид Пиццони-Эльфинг, лучший полузащитник - Юрий Шардаков, лучший нападающий - Кристоффер Эдлунд , лучший игрок - Юхан Лёфстедт Швеция.

Тем временем возобновляется регулярный чемпионат суперлиги. Иркутская "Байкал-Энергия" из перерыва выходит в Казани, где сыграет с "Динамо". Свой последний матч хозяева проводили в Красноярске, где разгромно проиграли "Енисею" - 9:1, а иркутяне дома встречались с архангельским "Водником" и победили - 4:2. Игра "Динамо-Казнь" - "Байкал-Энергия" пройдет 9 февраля в полночь по иркутскому времени.

А вот дублеры "бело-синих" - "Байкал-Энергия-2" - были биты в Кемерово "Кузбассом". В первой встрече иркутян ждал полный разгром - 11:1 в пользу "Кузбасса-2", а во второй хозяевам пришлось проявить волевые качества, чтобы добиться победы - 7:3. Очередные матчи "Байкал-Энергия-2" проведет 8 и 9 февраля в Абакане с местными "Саянами» - лидером третьей группы.

Большой волейбол пришел в Иркутске. Сегодня стартует четвертый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги "Б" зоны Сибири и Дальнего Востока. Первый матч иркутская "Ангара" проведет завтра. Соперником нашей команды будет "Алтай" из Барнаула.