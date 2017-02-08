Автор: Яна Романова

Интерактивная выставка "Часовые Прибайкалья" начала работу в Иркутске

Опубликовано: 08.02.2017 17:47

От Похабова до современности - 500 экспонатов. Сегодня в Иркутске представили интерактивную выставку "Часовые Прибайкалья". В залах отдела краеведческого музея "Окно в Азию" представлены оригиналы и копии боевого оружия, одежды и предметов быта.

Свою боевую фуражку офицер Владислав Смольников сегодня не примеряет. Говорит, уже не личная вещь, а музейный экспонат. А вот подробности казак рассказывает достаточно скупо: "Была со мной в 1992 году в Приднестровье, фотографии тут должны быть. Принимала участие в боевых действиях".

"Свидетелей боев" - копии, а где-то и оригиналы собрал войсковой старшина Андрей Копылов. Здесь и его семейная история - несколько поколений казаков - на старинных, совершенно уникальных фотографиях. Собрать такой "багаж" Прибайкальского казачества стало делом непростым, но весьма увлекательным, признается автор. "Вот у нас стоит урядник Иркутского казачьего войска, у него шашка образца 1881 года, изготовлена в Москве, на ней проставлены все штампы, которые ставил тогда Золотоуст, и герб Российской империи, и год выбит 1913-й", - говорит Андрей Копылов, атаман городского казачьего общества "Харлампиевское", войсковой старшина.

Внимательно здесь советуют всмотреться в лица манекенов, они, как живые. Их эксклюзивным визажистом стала художница музыкального театра. И самое главное, в этих музейных залах не поймут посетителей, кто откажется взять шашку в руки, примерить бурку и папаху. Ведь как иначе прочувствовать дух казачества со времен основателя столицы Восточной Сибири Якова Похабова до современности. Около 500 экспонатов только начало этой долгой иркутской истории. Продолжение она получит на страницах книги.