Автор: Николай Бессонов

Памятник Леониду Гайдаю повредили

Опубликовано: 08.02.2017 17:42

Дружба между Трусом и Балбесом под угрозой. Причем в буквальном смысле этого слова. Иркутская достопримечательность - память о героях фильмов Леонида Гайдая - переживает не лучшие времена. О превратностях народной любви – в следующем материале.

Посадить не посадят, а вот сломать вполне могут. Памятник знаменитой комедийной тройке и легендарному режиссеру Леониду Гайдаю не выдержал народной любви. У Барбоса силой отобрали динамит и палку, а героям Вицина и Никулина практически оторвали руки. Монумент открыли пять лет назад и с тех пор уже неоднократно ремонтировали. А все из-за того, что людям мало просто постоять возле киногероев. Надо забраться на руки, шею, облепить со всех сторон. В общем, кто во что горазд. О том, что рано или поздно конструкция не выдержит, думают в последнюю очередь. И думают ли вообще? Но у большинства горожан и туристов такое отношение к памятнику все-таки вызывает боль.

- Мы этот фильм любим. Извините, современных-то фильмов таких нет. Если с детства детям воспитания не дали родители, кто им даст-то больше?

- Поставили бы сюда видеокамеру, и все было бы видно, кто это сделал. Правильно или нет? Я считаю, что это безнаказанно не должно остаться.

-А как-то можно обезопасить эти памятники, как-то вот защитить?

- Наверное, в большом городе трудно. Ну как? Народу много, туристов много, сигнализацию не поставишь.

Сохранить беззащитную бронзу проблематично. Но вполне дельные предложения есть.

- Есть смысл прикрепить какую-нибудь табличку, напомнить людям о том, кому этот памятник, что выросли многие поколения иркутян на этих фильмах. Соответственно, может быть это как-то остановит.

В городской администрации о состоянии монумента знают и обещают: скоро композицию в очередной раз отремонтируют. Главное, чтобы к тому сроку киногерои вовсе не лишились конечностей. "Этот факт мы будем устранять. Скульптору уже направили фотографии повреждений, он оценивает ситуацию, будет памятник в дальнейшем ремонтироваться. Желательно обращаться с нашими памятниками бережно, ценить их. Фотографироваться, не залазить на них, и, соответственно, они будут служить нам долго и радовать нас", - призывает Ольга Дьячкина, главный специалист отдела архитектуры и дизайна администрации г.Иркутска.

Кстати, не стоит забывать и об административной и даже уголовной ответственности за повреждение имущества. Ведь оригинальный снимок может обойтись очень дорого: от 500 рублей до полного возмещения стоимости реставрации. Если же вред причинили умышленно, виновнику грозят общественные работы и даже арест.