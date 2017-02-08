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Автор:
Внеш. корр.

Акция "Гуманитарный склад" продолжается

Опубликовано: 08.02.2017 17:36

Изображение Продуктовый набор и одежда на зиму. Такую помощь в Иркутске оказывают малообеспеченным семьям. Акцию "Гуманитарный склад" организовали в январе этого года. Каждую неделю активисты общественной организации помогают нуждающимся. Причем именно семейным.

Школьникам выдают новую канцелярию, всем детям и взрослым одежду и пакет с продуктами. Вещи для взрослых и детей каждый день приносят неравнодушные горожане. "Мы проводили такое исследование, анкетирование. То есть мы спрашивали у этих семей, в чем есть большая необходимость. И уже на основании этого решили создать гуманитарный склад. В основном были просьбы, что нужна одежда, продукты, бытовая химия. У нас одна семья есть, у них шесть детей. Естественно, там очень большая нехватка в вещах. Они пришли к нам и ушли с двумя сумками вещей. Естественно, были довольны", - рассказала Виктория Толстикова, председатель ИРОО "Альтернатива".

В ближайшее время организаторы планируют начать акцию по сбору продуктов. Ее будут проводить совместно с одним из городских супермаркетов. А всех, кто хочет помочь "Гуманитарному складу", ждут по будням с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Иркутск, ул. Коммунаров, 10, тел. 72-76-44.

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