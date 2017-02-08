Автор: Анастасия Байдракова

В Иркутской областной больнице представили современные аппараты для нейрохирургии

Опубликовано: 08.02.2017 17:31

Аппарат, незаменимый для нейрохирургов. В Иркутской областной больнице сегодня состоялась демонстрация современного оборудования для интраоперационного мониторинга. Техника позволяет прямо во время операции на головном мозге отслеживать, не задеты ли важные центры. Например, те, которые отвечают за движение рук или ног пациента.

Полнейшая сосредоточенность и аккуратность - для нейрохирурга ежедневное состояние. Размер операционного поля со спичечный коробок. А ответственность высочайшая.

Злокачественная опухоль расположилась в моторной зоне коры головного мозга. Пораженные ткани отличает более розовый цвет. 60-летнего пациента болезнь настигла внезапно - упал в эпилептическом припадке. Задача хирургов - провести удаление максимально точно, чтобы сохранить качество жизни больного. Поможет в операции интраоперационный мониторинг. Сигнал от электродов выводится на экран, таким образом каждое движение хирурга можно контролировать. Стимуляция коры головного мозга дает или не дает сокращение мышц. Таким образом, с помощью электрических импульсов определяют зону для воздействия.

Удаление опухоли на головном мозге - это операция очень кропотливая. Хирург, как сапер, ошибаться не имеет права. Малейшее неверное движение - и пациент может быть обездвижен. Поэтому дело продвигается очень медленно, миллиметр за миллиметром.

Но вот опухоль практически отделена. После ее передадут на исследование, чтобы определить, каким должно быть дальнейшее лечение - химио- или радиотерапия. А ходить пациент, говорят врачи, сможет уже завтра.

Эдуард Середа, врач-нейрохирург Иркутской областной клинической больницы: Оборудование, которое мы сегодня использовали, оно новейшее, оно более совершенное, оно позволяет с меньшими затратами, в первую очередь, для хирурга, чтобы оно не мешало. Самое главное, чтобы оно было не громоздким, компактным и эффективным.

Игорь Куперман, нейрофизиолог: У нас 25 систем стоит в России, включая крупные центры: институт нейрохирургии им. Бурденко, Склифосовский, институт неврологии, и врачи успешно работают с этими приборами, уже много специалистов, которые понимают, что и как.

В Иркутской областной больнице пока работают на менее совершенных аппаратах. Но приобрести такую систему в ближайших планах.