Автор: Ирина Белогривая

Штраф за неуважение к иркутянам грозит автолюбителю

Опубликовано: 08.02.2017 17:21

На рамке регистрационного номера его авто красовалась нецензурная надпись - матершинное равнодушие. Экипаж ГИБДД остановил "Тойоту" с полностью затонированными стеклами в Свердловском районе Иркутска.

За это, к слову, тоже положен штраф. Водителем оказался 21-летний студент иркутского вуза. Машина ему не принадлежит, оформлена на отца. Бранные слова на авто молодой человек объяснил просто: "Надпись с бранным словом я не заметил. И поэтому ездил так". Равнодушно задержанный относится, похоже, и к ряду правил дорожного движения. За два года молодой человек 15 раз привлекался к административной ответственности. Из них 9 за тонированные стекла. Есть штрафы за неправильную парковку, отсутствие водительского удостоверения. Правда, все они оплачены.

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