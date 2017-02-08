Автор: Алексей Келэвро

Вымогала деньги у своих работников

Опубликовано: 08.02.2017 17:18

В этом обвиняют заведующую 71-м детским садом Иркутска. По данным главного управления следственного комитета региона, руководитель выписывала липовые премии своим сотрудникам, а после забирала деньги.

Этот детский сад в Свердловском районе Иркутска с легкой руки заведующей стал местом финансовых махинаций. Схема простая: руководитель учреждения щедро начисляла премии. Но радость вознаграждения была недолгой. "Начисляла рабочим премии, после чего требовала вернуть эти денежные средства на нужды детского сада. Одна из сотрудниц отдала заведующей 11 тысяч рублей", - сообщила Карина Головачева, старший помощник руководителя службы по связям с общественностью СУ СК РФ по Иркутской области.

Когда фактом вымогательства заинтересовались следователи, руководитель образовательного учреждения объяснила это заботой о детском садике и благополучии подопечных. Все деньги должны были идти нужды заведения, а не в ее карман. Однако работники за все время пожертвований не заметили никаких изменений.

Заведующая сейчас, по словам ее заместителей, находится на больничном. Сотрудничает со следствием. Ее проверяют на причастность и к другим незаконным финансовым операциям. Под руководством щедрой заведующей работали около 30 человек.

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