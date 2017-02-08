Автор: Николай Бессонов

Две региональные авиакомпании лишились лицензии на полеты

Опубликовано: 08.02.2017 17:13

Рисковали жизнями пассажиров и летали на самолетах с двигателями, выработавшими свой ресурс. Сразу две региональные авиакомпании лишились лицензии на полеты. Росавиация аннулировала разрешения для перевозчиков "Бурятские авиалинии" и "Пионер-региональные авиалинии".

Обе работали, в том числе, и в Приангарье. Они летали в Иркутск, Улан-Удэ, Нижнеангарск, Токсимо и другие города. Причиной для таких мер стала проверка, в ходе которой сотрудники надзорного ведомства выяснили: маломестные воздушные суда - самолеты и вертолеты - эксплуатировали сверх нормы. А это грубейшее нарушение требований безопасности и может стать причиной катастрофы. Помимо этого, технику не обслуживали в необходимые сроки. В Росавиации категоричны: аннулированные сертификаты восстановлению не подлежат.

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