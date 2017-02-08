Ночной Иркутск с высоты космического полета

По данным ЦБР (2017.02.08)
Выпуск новостей за 07.02.2017 (73.17)
Фотографии опубликовали на сайте Роскосмоса. Их сделал Сергей Рыжиков, который сейчас находится на орбите. Это уже не первая серия его снимков ночных городов. С борта МКС россиянин фотографирует крупные населенные пункты всего мира. В этот раз, кроме Иркутска, на фото Сергея Рыжикова Магнитогорск, Саратов, Волгоград и несколько других городов России.
Космонавт написал: "Полёт продолжается, и моя коллекция фотографий, сделанная с борта станции, растет в геометрической прогрессии. Сегодня хочу поделиться с вами самыми удачными снимками. Возможно, среди этих фотографий вы найдете и свой родной город или же место, связанное с добрыми воспоминаниями".