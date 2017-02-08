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Автор:
Дарья Матвеева

Ночной Иркутск с высоты космического полета

Опубликовано: 08.02.2017 14:24

Изображение Фотографии опубликовали на сайте Роскосмоса. Их сделал Сергей Рыжиков, который сейчас находится на орбите. Это уже не первая серия его снимков ночных городов. С борта МКС россиянин фотографирует крупные населенные пункты всего мира. В этот раз, кроме Иркутска, на фото Сергея Рыжикова Магнитогорск, Саратов, Волгоград и несколько других городов России.

Космонавт написал: "Полёт продолжается, и моя коллекция фотографий, сделанная с борта станции, растет в геометрической прогрессии. Сегодня хочу поделиться с вами самыми удачными снимками. Возможно, среди этих фотографий вы найдете и свой родной город или же место, связанное с добрыми воспоминаниями".

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