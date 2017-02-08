Автор: Яна Романова

Проект "Прогулки по старому Иркутску" получил грант областного правительства

Опубликовано: 08.02.2017 14:22

Проект "Прогулки по старому Иркутску" историка Алексея Петрова получил грант регионального правительства. Проект участвовал в конкурсе "Губернское собрание общественности Иркутской области". Его проводят более 15 лет.

В прошлом году финансирование социально значимых инициатив увеличили в 3,5 раза до 18 млн рублей. Об этом рассказал заместитель губернатора области Дмитрий Чернышов во время награждения победителей. "Конкурс - это реализация социально-значимых проектов в общественной сфере. И его важность, на мой взгляд, что он создает партнерские отношения между общественностью, бизнесом и властью в регионе. Это очень важно", - отметил Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области.

На конкурс подали свыше 90 заявок, в победителях более 70. Минимальный размер субсидии чуть более 50 тысяч рублей, а максимальный 300 тысяч. Наградили и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года". Одни из интересных предложений - открытие в Братске цеха по производству итальянских сыров и шинного комплекса, а в Нижнеудинске - учебного центра "Оксфорд". Все инициативы теперь будут бороться за победу на федеральном уровне.

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