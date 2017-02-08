виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-18
Чт
утро
-20/-22
Чт
день
-12/-14
Чт
вечер
-16/-18

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.1933
Евро/Рубль:
  63.2362

По данным ЦБР (2017.02.08)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Февраль >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Новости - видео

Выпуск новостей за 07.02.2017 (73.17)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Альфия Еремеева

60 тонн омуля разрешили выловить на Байкале в этом году

Опубликовано: 08.02.2017 14:19

Изображение Это в три раза меньше, чем раньше. Такой объем установило Федеральное агентство по рыболовству. Квоты получили 25 пользователей из Приангарья. Это юридические лица и предприниматели, которые заключили договор с региональным минсельхозом на длительное время.

Рыбачить на берегу Байкала, между тем, станет проще и местным жителям. В силу вступили изменения в правила рыболовства, принятые Минсельхозом России. Теперь представители коренных малочисленных народов будут подавать сведения о вылове всего раз в год. Раньше они отчитывались каждый квартал. А популяцию омуля будут восстанавливать в третьем квартале 2017 года. В водохранилище планируют выпустить 320 тысяч особей подрощенной молоди. Сейчас минсельхоз готовит документы, чтобы провести торги по определению подрядчика.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.8819282054901 Sec.