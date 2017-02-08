Автор: Альфия Еремеева

60 тонн омуля разрешили выловить на Байкале в этом году

Опубликовано: 08.02.2017 14:19

Это в три раза меньше, чем раньше. Такой объем установило Федеральное агентство по рыболовству. Квоты получили 25 пользователей из Приангарья. Это юридические лица и предприниматели, которые заключили договор с региональным минсельхозом на длительное время.

Рыбачить на берегу Байкала, между тем, станет проще и местным жителям. В силу вступили изменения в правила рыболовства, принятые Минсельхозом России. Теперь представители коренных малочисленных народов будут подавать сведения о вылове всего раз в год. Раньше они отчитывались каждый квартал. А популяцию омуля будут восстанавливать в третьем квартале 2017 года. В водохранилище планируют выпустить 320 тысяч особей подрощенной молоди. Сейчас минсельхоз готовит документы, чтобы провести торги по определению подрядчика.

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