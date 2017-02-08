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Автор:
Дарья Матвеева

В Листвянке сгорел гостевой дом. Пострадавших нет

Опубликовано: 08.02.2017 14:16

Изображение По информации пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, когда прибыл первый пожарный расчет, двухэтажное здание было полностью охвачено пламенем.

Огонь мог перекинуться на соседние дома. Но этого удалось избежать. Потушить пожар удалось только в начале первого ночи. Дом площадью 190 квадратов сгорел полностью. Лишь по счастливой случайности в здании никого не было. "Сразу же мой муж начал отливать соседние дома. Конечно, они молодцы. Единственное, что мне муж сказал: у нас нет выхода к воде, на Байкал. И пожарные об этом сказали. Надо было далеко куда-то ехать", - рассказала Марина Ильина, владелец дома.

Помимо дома, сгорела баня и терраса. Пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.

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