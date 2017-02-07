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Автор:
Альфия Еремеева

Заседание круглого стола в Заксобрании посвятили вопросам патриотического воспитания

Опубликовано: 07.02.2017 18:11

Изображение Как вырастить будущих защитников страны, говорили сегодня в Законодательном собрании Иркутской области. Круглый стол посвятили вопросам патриотического воспитания.

В регионе особое отношение к Родине стараются воспитывать со школы. Дни боевой славы и военно-спортивные игры, уроки мужества и встречи с ветеранами дают подрастающему поколению возможность лучше понять историю России. Законодательное собрание области уже несколько лет проводит патриотический конкурс памяти дважды Героя Советского Союза, нашего земляка Афанасия Белобородова. "Чего не хватает нам в патриотическом воспитании? Наверное, больше говорить и показывать. Чтобы у нашей молодежи, в том числе и школьников, была возможность в большей степени находить ту информацию, подтверждающую именно чувство гордости за свою малую родину, за свою страну", - сказала Ирина Синцова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области.

Законы о патриотическом воспитании необходимо совершенствовать, уверены депутаты регионального парламента, причем начиная с федерального уровня и заканчивая полномочиями субъектов. Прежде всего, сейчас нужна конкретика в действиях для точного достижения цели. Этот вопрос будет на контроле.

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Заседание круглого стола в Заксобрании посвятили вопросам патриотического воспитания
Анонимный посетитель 7 февраля 2017 г., 18:56
 
Сообщений: 52045
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=65758
 
Анонимный посетитель 7 февраля 2017 г., 18:56
 
Сообщений: 52045
Регистрация: 01.01.2010

Виктор писал(а):
Круглый стол заседать не может, равно как и любой другой, от квадратного, до овального! Некоторые авторы пишут "Прошел круглый стол..." Интересно - куда и откуда? Заседают "за круглым столом", а почему именно "за круглым" - автору необходимо, перед публикацией, ознакомиться с сутью вопроса.
 
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