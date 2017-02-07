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Автор:
Алексей Келэвро

Не смог уйти от погони ни на машине, ни пешком

Опубликовано: 07.02.2017 17:57

В Ленинском районе Иркутска задержали 18-летнего водителя, он пытался скрыться от сотрудников полиции. Оказалось, что поводов у нарушителя для столь опасного поступка было предостаточно: "левые" номера на авто, в салоне наркотики, а за плечами еще несколько аналогичных "подвигов".

Черный тонированный седан пытается ловко уйти от преследований сотрудников дорожной полиции. Не реагирует на просьбы остановиться. Как видно на записи с регистратора, водитель неоднократно создает аварийную ситуацию на дороге.

По факту черная иномарка, а по номерам это отечественная копейка красного цвета. "Остановили, спросили, документов нет. И осенью этот товарищ уже попадался. Стреляли в него", - рассказали сотрудники полиции.

На этот раз 18-летний гонщик не собирался так просто сдаваться полицейским. После того как на полной скорости въехал в отбойник, он тут же попытался скрыться с места аварии, бросив свой автомобиль. "Врезался в бордюр, после чего начал скрываться за автосервис. Мы догнали его. Сопротивлялся", - сообщил Руслан Ибрагимов, сотрудник ОВО Росгвардии по г.Иркутску.

После осмотра автомобиля стало понятно, почему нарушитель пытался так быстро покинуть свой транспорт. Его авто было с "левыми" номерами, в салоне находились наркотики. Их отправили на экспертизу. Состояние самого водителя тоже оценят специалисты. Известно, что такое поведение за рулем для молодого человека вполне привычное. По неофициальным данным, осенью прошло года он же на автомобиле родителей уходил от погони. Полицейские даже стреляли по колесам, чтобы остановить лихача. Сейчас молодого человека ожидает новое разбирательство с законом. В том числе, по факту обнаружения у него в автомобиле запрещенных веществ.

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