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Автор:
Анастасия Байдракова

Семь исправительных учреждений получили лицензии на тушение пожаров

Опубликовано: 07.02.2017 17:45

Изображение К тушению пожаров готовы. Семь исправительных учреждений региона сегодня получили специальные лицензии. Теперь техника и личный состав внутренних пожарных частей могут выезжать на борьбу с огнем в населенные пункты и на промышленные объекты. Особенно это важно для отдаленных поселков. В специализированной пожарной части побывала съемочная группа программы "Новости".

Если случился пожар, реагировать надо немедленно. С пульта дежурного вызов идет сразу в несколько экстренных служб. Но в первую очередь в пожарную часть самой исправительной колонии. Бойцы демонстрируют порядок действий: по тревоге быстро надеть защитный костюм и выехать на место.

Пожар сегодня, конечно, условный. Но случаются и настоящие ЧП. Год назад на территории этой колонии загорелось женское отделение больницы. В этот момент внутри было больше 20 человек. Деревянное строение тогда выгорело полностью, две женщины погибли. "Самая основная задача подразделения вневедомственной пожарной охраны учреждения - это профилактика пожаров, их недопущение. Ну а если недоработали, приходится тушить", - отмечает Сергей Машков, начальник инспекции пожарной охраны ГУФСИН России по Иркутской области.

Лицензия на тушение в этой пожарной части есть с 2012 года. Ее выдают, если все по нормативам: современная техника, обученные сотрудники, помещения. Например, теплая стоянка, чтобы вода в машинах не замерзла. Всего в области в ведении ГУФСИН 15 пожарных частей, 1 пост и 5 групп профилактики. Только за прошлый год эти силы 50 раз выезжали на пожары за пределы своей территории. Сегодня представители МЧС выдали колониям еще 7 лицензий.

Анатолий Киланов, начальник ГУФСИН России по Иркутской области: Теперь в полном объеме наши подразделения вневедомственной пожарной охраны будут выполнять свои обязанности как на территории исправительных учреждений, так и на близлежащих территориях.

Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области: Тот же Улькан взять, Казачинско-Ленский район. Фактически единственная сила, которая может противопоставить как природным, так и техногенным пожарам, - это учреждение службы исполнения наказания Иркутской области.

В Ангарске это 10 дополнительных пожарных автомобилей, в Иркутске еще 6. Все эти силы теперь на страже безопасности людей.

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