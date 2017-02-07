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Автор:
Марина Беклемишева

Краеведческий музей, артефакты: выпуск №6

Опубликовано: 07.02.2017 17:30

Изображение Экспонаты с военной судьбой сегодня в рубрике "235 артефактов" Иркутского краеведческого музея. Знамя Ижевской стрелковой дивизии армии Александра Колчака, его главнокомандующий так и не успел вручить бойцам. И кортик немецкого офицера - боевой трофей солдата Красной армии.

Этот немецкий кортик иркутянка Мария Кононова получила уже после войны от сослуживца своего погибшего сына. Оружие - боевой трофей, боец попросил передать его матери, если не вернется с задания. Так кортик стал последним приветом с фронта. Однополчанин Виктора Кононова рассказал матери, как ее сын добыл это оружие в рукопашном бою под Ленинградом. "Он, получается, вот в этом кулачном бою победил молодого немецкого офицера, но не убил его, пожалел его мать, как-то так было рассказано. Единственное, что отобрал у него кортик и оставил себе его на память. Уникальная история: в свое время молодой советский офицер пожалел молодого немецкого офицера", - говорит Ирина Коренева, главный хранитель Иркутского областного краеведческого музея.

В 2006 году семейную реликвию в музей передала правнучка героя. Такие кортики были на вооружении у вермахта в 30-х годах ХХ века. На лезвии стоит немецкое клеймо, а на рукоятке выделяется орел - символ Третьего рейха. Сейчас оружие хранится в фондах краеведческого музея.

А вот другой легендарный экспонат можно увидеть в постоянной экспозиции в отделе истории. Это знамя Ижевской стрелковой дивизии армии Александра Колчака. "В армии Колчака воевало одно очень интересное по своему составу воинское соединение, оно состояло из рабочих. 9 сентября 1919 года Колчак принимал смотр Ижеской дивизии. О ее подвигах он был наслышан, потому что ижевцы были хороши как в обороне, так и в наступлении. Издал такой приказ, по которому эта дивизия награждалась Георгиевским знаменем", - рассказал Сергей Норвайшас, заведующий отделом "Окно в Азию" Иркутского областного краеведческого музея.

Но вручить это знамя бойцам Колчак так и не успел. Оно доехало с ним до Иркутска, где главнокомандующего арестовали и расстреляли в 1920-м. Полотно с крестом из георгиевской ленты и черным двуглавым орлом с Георгием-Победоносцем на груди изъяли и сохранили для музея революции. На его оборотной стороне икона Спаса Нерукотворного. Это знамя - единственное за историю России было пожаловано целой дивизии, а не полку или батальону. Какие еще легенды хранят тысячи экспонатов Иркутского краеведческого? Следите за самыми интересными историями проекта "235 артефактов" на сайте музея и в программе "Новости".

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