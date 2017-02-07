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Автор:
Николай Бессонов

Купили землю законно, но предстали перед судом

Опубликовано: 07.02.2017 17:24

Изображение Несбыточная "Мечта". Сегодня в суде Иркутского района рассматривали необычное дело. Ответчиком по нему выступают сразу десятки человек. Все они соратники по несчастью. Они стали жертвами махинаций бывшего высокопоставленного чиновника.

Павел Циколин знает в своем доме каждый гвоздь. Приложил немало усилий, чтобы создать уют и около года назад переехал всей семьей за город. Поначалу все шло по плану: купил участок, построил жилье, облагородил территорию. Но вдруг мечта, которая уже сбылась, обернулась юридическим кошмаром. Земля, которую купил Павел, оказалась федеральной собственностью и принадлежит людям якобы незаконно. Прокуратура обратилась с иском в суд. "Самое главное, я уже два года плачу налоги Российской Федерации за землю. И, по сути, сидя на судебном процессе, мы понимаем, что до сих пор не можем ответить себе на вопрос: почему мы-то находимся в зале суда? То есть там должны сидеть другие люди. Те, которые нарушили закон", - говорит Павел Циколин, житель ДНТ "Мечта".

Таких, как Павел, в дачном товариществе под названием "Мечта" десятки. Многие, чтобы купить участок, продали единственное жилье и залезли в долги, некоторые взяли ипотеку. Татьяна Харитонова приобрела участок незадолго до начала всех разбирательств. О дальнейшей стройке сейчас не может быть и речи. "Мы боимся потерять данный участок, потому что мы остаемся в арендованном жилье, платим кредит. И после чего, если мы лишимся данного участка, мы останемся на долгие годы в обязательствах перед банком", - сказала Татьяна Харитонова, собственник участка в ДНТ "Мечта".

Интересно, что у всех обманутых собственников все в порядке с документами. Они оформили недвижимость по закону. Как пояснили в прокуратуре, несколько лет назад администрация Иркутского района самовольно предоставила земли садоводствам, воспользовавшись тем, что территория не стоит на кадастровом учете. Сейчас бывший глава района под следствием. "Прокуратура не заявляет требование о сносе возведенных сооружений на истребуемых земельных участках. И данный вопрос, мы полагаем, должен решаться уже вне рамок судебного заседания, а в рамках комиссии, созданной при правительстве Иркутской области. Цель прокуратуры - восстановить имущественные права Российской Федерации на принадлежащие ей федеральные земли", - заявил Эдуард Железнов, помощник Западно-Байкальского межрайонного прокурора.

Поражают масштабы бедствия: таких земель под Иркутском вдоль Байкальского тракта больше 70 гектаров. Это и пустыри, и леса, и прибрежные территории в водоохранной зоне, частично уже застроенные. От безысходности люди попросили президента Путина о земельной амнистии. А пока всем поселком ходят на судебные слушания.

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