Автор: Яна Романова

Спортобзор

Опубликовано: 07.02.2017 15:05

Иркутские спортсмены - лучшие на международных турнирах по тхэквондо и греко-римской борьбе. А братчане взяли бронзу на первенстве мира по санному спорту.

Иркутянин Гусейн Гусейнов победил на международном турнире по греко-римской борьбе. Соревнования завершились в Москве. В финальной схватке Гусейн одержал победу над столичным борцом. Всего чемпион провел 6 поединков в новой для себя весовой категории 50 килограммов. В ней выступали 46 спортсменов, пять из них - члены сборной команды России. "Было очень тяжело, конечно, соперники были достойные. Надо было на каждого настраиваться. И бороться с каждым по-разному", - поделился Гусейн Гусейнов, победитель международного турнира по греко-римской борьбе.

Второе и третье места заняли россиянин и представитель Швеции. Всего на турнир приехали почти 500 спортсменов. После победы у иркутянина Гусейна Гусейнова сразу начались тренировки. Он готовится к зональным соревнованиям и чемпионату России.

Еще один представитель Иркутска - тхэквондист Роман Кузнецов - победил в Международном рейтинговом турнире в Лас-Вегасе. На татами вышли сильнейшие спортсмены со всего мира. Кузнецов выступал в весовой категории свыше 87 килограммов. В финале иркутский спортсмен победил китайца, ему досталась вторая ступень пьедестала. Бронзу поделили между собой нигериец и американец. Уже в конце этой недели братья Кузнецовы в составе российской сборной примут участие в международных соревнованиях в Турции.

А вот братчане вернулись с медалями из латвийской Сигулды. Спортсмены завоевали бронзу первенства мира по санному спорту среди юниоров. Двухместный экипаж Григория Волоскова и Михаила Дементьева из 19 команд показал третий результат. Первое место у немцев, серебро также у россиян. Кстати, оба братчанина - воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва олимпийского чемпиона Александра Зубкова.