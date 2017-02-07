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Автор:
Виктория Малая

60 лет в браке живет пара из Иркутска

Опубликовано: 07.02.2017 15:02

Изображение Супруги зарегистрировали свои отношения еще в середине прошлого века. И сейчас уже с детьми и внуками отмечают юбилейную дату и делятся своими секретами крепких семейных уз.

В этом доме время как будто остановилось. На стенах черно-белые фотографии и обстановка очень напоминает ушедший советский период. Всю историю отношений этой, теперь уже бриллиантовой, пары можно увидеть в старом фотоальбоме. Вот первый подарок от жениха - фото с дарственной надписью. Вот фотография со свадьбы, единственная, сделанная случайно. Да и саму свадьбу не планировали. "Сводил меня втихаря от своей от мамы, от моих мамы и папы в ЗАГС. Подружки ему сказали, что паспорт у меня с собой. Нам как выпускникам велели принести их с собой в университет. Вот по этому поводу, оказалось, все с собой, и мы с ним зарегистрировались", - рассказывает Любовь Махно.

Как и у любой пары со стажем, в доме есть свои реликвии. Старые фолианты книг, которыми супруги зачитывались еще в школе, картины, дарованные художниками. И самовар - музейная ценность 1875 года. Удивительно, но это не просто предмет интерьера, его используют до сих пор. "Мы бережем память о наших предках, о моей бабушке в виде вот этого самовара, которому более 100 лет. Мы отмечали даже его юбилей столетний", - сказал Дмитрий Махно.

Но сегодня на самом видном месте главный документ семейной жизни. Пожелтевшее от времени свидетельство о браке, дата выдачи - февраль пятьдесят седьмого года. Сегодня они снова жених и невеста. Их поздравляют дети, внуки и сотрудники службы ЗАГС. А юбиляры снова говорят друг другу "да".

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