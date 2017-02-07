Автор: Анастасия Байдракова

Завершился чемпионат России по робототехнике

Опубликовано: 07.02.2017 14:57

Первое место в номинации "Инженерная книга". Иркутяне успешно выступили на открытом чемпионате России по робототехнике в Сочи.

Команда энергетического колледжа стала победителем фестиваля "Робосиб-2017" и получила путевку на чемпионат страны. "Инженерная книга" - одна из престижных номинаций, все этапы создания робота должны быть описаны на английском языке, защита также проходит на английском. От Иркутской области в чемпионате России участвовали 4 команды, до финала дошли лишь братчане. Они боролись с командами Москвы, Санкт-Петербурга и участниками из Румынии. Победителями чемпионата стали представители северной столицы России.

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