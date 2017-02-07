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Автор:
Марина Беклемишева

В иркутских дворах могут появиться шахматные столы и доски

Опубликовано: 07.02.2017 14:55

Изображение Играть в древнюю игру будут во всех округах Иркутска. В столице Приангарья откроют несколько филиалов городского клуба. Новостью поделился мэр Дмитрий Бердников на открытии нового помещения шахматной секции в Правобережном округе.

Старое здание было в аварийном состоянии, поэтому городская администрация выделила шахматному клубу новый зал на улице Красноармейской. Сейчас там занимаются 70 детей. Многие ученики - чемпионы и призеры городских, областных и зональных соревнований. Обновленный клуб ждет новых воспитанников.

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