В иркутских дворах могут появиться шахматные столы и доски

По данным ЦБР (2017.02.07)
Выпуск новостей за 07.02.2017 (73.17)
Играть в древнюю игру будут во всех округах Иркутска. В столице Приангарья откроют несколько филиалов городского клуба. Новостью поделился мэр Дмитрий Бердников на открытии нового помещения шахматной секции в Правобережном округе.
Старое здание было в аварийном состоянии, поэтому городская администрация выделила шахматному клубу новый зал на улице Красноармейской. Сейчас там занимаются 70 детей. Многие ученики - чемпионы и призеры городских, областных и зональных соревнований. Обновленный клуб ждет новых воспитанников.