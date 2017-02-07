Автор: Внеш. корр.

Подарок к 80-летию области от первоклассников 77-й иркутской школы

Опубликовано: 07.02.2017 14:29

Снежный лабиринт и Байкал из воздушных шаров. Первоклашки 77 иркутской школы вместе с родителями сделали подарок к юбилею Приангарья. Из снега в школьном дворе построили цифру 80.

На каждом из столиков познавательная информация о родном крае. Композицию украсили самодельными бриллиантами из цветного льда. Преобразить территорию предложила классный руководитель учеников первого класса. "Мы с друзьями очень хорошо помогали друг другу. Мальчики таскали ведра, а девочки набирали. И еще мы вот эти шарики сделали из воды и красок. На перемене мы всегда смотрим на вот этот лабиринт и думаем, как хорошо мы потрудились", - поделилась Екатерина Пшенникова, ученица 1 класса структурного подразделения школы №77 г.Иркутска.

Проект ледового городка участвует в городском фестивале детских инициатив "Будущее зависит от меня". Весной с приходом тепла на этом месте построят новую композицию.

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