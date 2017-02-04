Автор: Марина Беклемишева

Театр-студия "Территория игры" открылся в Иркутске

Опубликовано: 06.02.2017 17:51

"Территория игры". На театральной карте Иркутска появился новый яркий остров. Из небольшого офиса в подвальном помещении жилого дома энтузиасты создали театр-студию. Первый спектакль уже сыграли. Постановку зрители оценили высоко. Съемочная группа побывала на "Территории игры" и познакомилась с режиссером и артистами.

Как превратить офис в настоящий театр, эти люди теперь знают не понаслышке. За несколько месяцев они проделали колоссальную работу: обустроили сцену, кулисы, гримерную, гардероб. Поставили звуковое и световое оборудование. Так возникла "Территория игры" - театр-студия под руководством известного режиссера Андрея Штейнера. На этой небольшой сцене встретились профессиональные и начинающие артисты. "Мне нравится это пространство, уютное, близкое. Близкий контакт со зрителем. Здесь врать практически нельзя, невозможно", - признается Андрей Штейнер, режиссер, художественный руководитель театра-студии "Территория игры".

Первая постановка нового театра - спектакль "Эти свободные бабочки" по знаменитой пьесе Леонарда Герша. Трогательная история любви заносчивой, взбалмошной девушки и добродушного слепого юноши. Главные роли играют в прошлом студенты педколледжа, для которых театр - самое главное увлечение в жизни.

Анна Белезякова и Владислав Шкиль, артисты театра-студии "Территория игры": Многие проблемы решаются с помощью спектакля этого. Например, возникает какой-нибудь вопрос, и ты вспоминаешь: о, мне же знакомо это чувство! Я сделаю так же, как делала там. Если это непрофессиональная сцена, то это как посмотреть. Если мы относимся к делу серьезно - значит, и дело наше серьезное!

Спектакль на "Территории игры" получился по-настоящему музыкальным. Два музыканта - полноправные герои истории. Вместе с героями постановки они радуются новой встрече и проживают тяжелые минуты прощания. И голоса гитары и саксофона отзываются в сердце зрителей. "Человек живой играет на музыкальном инструменте, и получается, что музыка так же, как любой персонаж в спектакле, на этих же правах существует",- говорит Владимир Антипов, музыкант.

Постепенно режиссер и артисты сформируют репертуар. Сейчас Андрей Штейнер работает над спектаклем по произведениям Гоголя и Некрасова. Здесь же планирует проводить занятия по актерскому мастерству, сцендвижению и речи. Энтузиасты уверены: даже на такой маленькой "Территории" можно создавать большое искусство.