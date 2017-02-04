Погода внесла корректировки в счета за отопление

По данным ЦБР (2017.02.04)
Выпуск новостей за 06.02.2017 (71.85)
В феврале большинство иркутян увидели в квитанциях сумму больше обычной. Так произошло из-за ранней зимы.
Морозно было уже в середине осени. Поэтому на ТЭЦ и в котельных сжигали больше топлива. А общедомовой прибор учета показывал увеличение объема потребляемой энергии. Между тем в октябре, ноябре и декабре жители многоквартирных домов платили за тепло по старой схеме. А вот счета за отопление в 2017-м уже сформировали по-новому. В среднем по Иркутску сумма доначислений составила 15 рублей за квадратный метр.