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Автор:
Альфия Еремеева

Погода внесла корректировки в счета за отопление

Опубликовано: 06.02.2017 17:45

Изображение В феврале большинство иркутян увидели в квитанциях сумму больше обычной. Так произошло из-за ранней зимы.

Морозно было уже в середине осени. Поэтому на ТЭЦ и в котельных сжигали больше топлива. А общедомовой прибор учета показывал увеличение объема потребляемой энергии. Между тем в октябре, ноябре и декабре жители многоквартирных домов платили за тепло по старой схеме. А вот счета за отопление в 2017-м уже сформировали по-новому. В среднем по Иркутску сумма доначислений составила 15 рублей за квадратный метр.

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