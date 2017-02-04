Автор: Ирина Белогривая

УФАС вынесло предупреждение

Опубликовано: 06.02.2017 17:43

Сегодня в региональном управлении федеральной антимонопольной службы прошло заседание по делу о незаконном использовании имени главного врача Иркутского онкодиспансера Виктории Дворниченко в рекламе препарата. Средство якобы помогает в борьбе с паразитами. При этом, конечно, разрешения у известного врача никто не спросил.

В ходе расследования удалось выяснить: баннер размещали более чем на 20 сайтах. Сотрудники ведомства вынесли обвиняемым предупреждение. За повторное нарушение в таких случаях предусмотрен штраф. "Используется не только образ Виктории Владимировны Дворниченко, используются образы различных представителей нашего здравоохранения. И из Иркутской области, и из других регионов. Страшно то, что эта реклама содержит ссылки на Министерство здравоохранения Российской Федерации, на поддержку правительством Российской Федерации", - сказал Александр Кулиш, заместитель руководителя УФАС по Иркутской области.

В антимонопольной службе подчеркивают: подобная реклама недобросовестная и верить ей не стоит, даже если на баннере упоминают известных врачей.

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