Автор: Алексей Келэвро

Превратил квартиру в свалку мусора

Опубликовано: 06.02.2017 17:39

Житель Ленинского района Иркутска коллекционирует все, что только находит на помойке. Тем самым изрядно портит жизнь соседям. Именно они и обратились в редакцию программы "Новости" с просьбой избавить их от совсем нелитературного "Плюшкина". С беспокойным соседом пообщалась съемочная группа.

Жильцы этой пятиэтажки все как один недовольны соседом. А точнее, его образом жизни. Находиться в квартирах стало просто не выносимо. Их сосед превратил свое жилье в настоящую свалку мусора. "Тараканы ужас, все лезут оттуда. От клопов только избавились. Открывает дверь - дышать нечем. Подъезд уже не закрываем", - жалуются люди.

Нам удалось побеседовать с хозяином квартиры. Дверь открыл мужчина в годах, дружелюбный, гостеприимный.

- В гости можно зайти?

- Да, чаю горячего хотите? Вот такой чай. Овощной. Там картошка, морковка, свекла. Мандарины!

У обитателя этой жилплощади серьезные психические проблемы со здоровьем. По словам соседей, он несколько раз устраивал пожар. Ближайшие родственники уехали жить в другой город, оставили его одного. Без присмотра Евгений уже несколько раз попадал в неприятности. И даже нарушил закон.

- Санки утащил чьи-то.

- На сигареты не хватало.

- Украл?

- Да.

- Так нельзя делать.

- Я верну деньги.

Живет Евгений на одну пенсию. Питается на помойках. Что находит на улице, складывает в пакеты и приносит в дом. За это время в квартире скопилось такое количество мусора, что хозяину сложно передвигаться по дому.

Неравнодушные люди пытались помочь попавшему в беду человеку. Но родственники не выходят на связь. В специальную лечебницу без согласия опекуна положить мужчину нельзя. И выгнать его из дома тоже не выход. Хотя по суду это возможно.

Программа "Новости" обратилась в службу социальной защиты. Сам Евгений не против устроить генеральную уборку. И даже дал честное слово.