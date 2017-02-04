Автор: Клим Куликов

Пресечена деятельность казино в ритуальном агентстве

Опубликовано: 06.02.2017 17:33

Похоронное казино. В Иркутске ликвидировали салон азартных игр. Его организовали на втором этаже ритуального агентства, которое занимается гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков.

О том, что в здании работает казино, узнали в региональном следственном управлении и при поддержке бойцов ФСБ наведались в салон. "В ходе обыска были изъяты 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола. В помещении находились посетители и персонал игорного заведения. Также в ходе обыска изъяты денежные средства, документация по деятельности казино",- сообщил Сергей Бобылев, руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области.

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