Автор: Лариса Марковская

Скидки на алкоголь под запретом

Опубликовано: 06.02.2017 17:28

В порыве борьбы с алкоголизмом Роспотребнадзор поддержал запрет скидочных акций на продажу спиртного. Такие маркетинговые акции, по сути, являются рекламой, считает глава ведомства Анна Попова.

К тому же скидки способствуют росту потребления алкоголя и спиртосодержащих напитков. А в столице Приангарья, по данным Иркутскстата, за прошлый год продали почти 17 миллионов литров алкогольных напитков в пересчете на спирт. Это по семь литров на человека. Самый популярный напиток – пиво. Водки продали почти в 10 раз меньше. Чуть отстает в рейтинге вино.