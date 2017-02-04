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Автор:
Лариса Марковская

Скидки на алкоголь под запретом

Опубликовано: 06.02.2017 17:28

Изображение В порыве борьбы с алкоголизмом Роспотребнадзор поддержал запрет скидочных акций на продажу спиртного. Такие маркетинговые акции, по сути, являются рекламой, считает глава ведомства Анна Попова.

К тому же скидки способствуют росту потребления алкоголя и спиртосодержащих напитков. А в столице Приангарья, по данным Иркутскстата, за прошлый год продали почти 17 миллионов литров алкогольных напитков в пересчете на спирт. Это по семь литров на человека. Самый популярный напиток – пиво. Водки продали почти в 10 раз меньше. Чуть отстает в рейтинге вино.

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Скидки на алкоголь под запретом
Анонимный посетитель 6 февраля 2017 г., 18:36
 
Сообщений: 52043
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=65736
 
Анонимный посетитель 6 февраля 2017 г., 18:36
 
Сообщений: 52043
Регистрация: 01.01.2010

Суровый писал(а):
губит людей не пиво.
 
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