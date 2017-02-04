По данным ЦБР (2017.02.04)
Выпуск новостей за 06.02.2017 (71.85)
В порыве борьбы с алкоголизмом Роспотребнадзор поддержал запрет скидочных акций на продажу спиртного. Такие маркетинговые акции, по сути, являются рекламой, считает глава ведомства Анна Попова.
К тому же скидки способствуют росту потребления алкоголя и спиртосодержащих напитков. А в столице Приангарья, по данным Иркутскстата, за прошлый год продали почти 17 миллионов литров алкогольных напитков в пересчете на спирт. Это по семь литров на человека. Самый популярный напиток – пиво. Водки продали почти в 10 раз меньше. Чуть отстает в рейтинге вино.
|Скидки на алкоголь под запретом
|Анонимный посетитель
|6 февраля 2017 г., 18:36
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Сообщений: 52043
Регистрация: 01.01.2010
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|Анонимный посетитель
|6 февраля 2017 г., 18:36
|
Сообщений: 52043
Регистрация: 01.01.2010
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Суровый писал(а):