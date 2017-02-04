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Автор:
Дарья Матвеева

Чемпионат и первенство Иркутска и Иркутской области по всестилевому карате прошли в Иркутске

Опубликовано: 06.02.2017 14:36

Изображение Объединить все направления карате в одних соревнованиях. Здесь нет отдельных оценок за фудокан, киокушинкай или сётокан – все соревнуются по общим правилам. Первый чемпионат и первенство Иркутска и Иркутской области по всестилевому карате прошли в Иркутске. Теперь это не просто единоборство, а еще один официальный вид спорта.

Спарринг-бои и индивидуальная техника. В воскресенье на татами собрались более 700 спортсменов со всей Иркутской области. От 6 до 49 лет. Семилетняя Ксения Попова занимается карате больше года. На этих соревнованиях у нее сразу две медали. Одна из них – золотая. Юная спортсменка считает: девочки тоже должны заниматься этим видом спорта. Если все делать правильно, не только станешь чемпионкой, но и всегда сможешь постоять за себя. "Нужно быть шустрой, быстрой и обязательно слушаться тренера. Я становлюсь сильнее, когда бью ногой по жесткой лапе. Когда я вырасту, меня не будут обижать, я буду защищаться", - сказала Ксения Попова, участник соревнований.

Эти состязания по всестилевому карате. Это означает, что здесь объединили все виды этого спорта. Чтобы оценивать объективно, даже пришлось организовать специальный семинар для судей и тренеров. Выработать единые правила и принципы судейства. Ия Малова – чемпионка мира по карате – считает, сейчас этот вид спорта в регионе на достаточно высоком уровне. Но расслабляться все равно нельзя. "Я всегда говорю: если ты победил, ты не должен этому радоваться, потому что рядом в зале стоит такой же человек, парнишка, который просто не выступал с тобой в данную секунду. И он сильнее тебя. Нельзя удовлетворяться победой, надо всегда идти вперед. И тогда ты будешь чемпионом. Везде, в жизни. Ты будешь успешным человеком", - говорит Ия Малова, тренер.

Впереди у спортсменов Байкальская олимпиада и несколько кубковых соревнований. Но именно эти состязания по всестилевому карате станут основным отборочным этапом на первенство и чемпионат России, который пройдет в мае.

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