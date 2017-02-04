Автор: Анастасия Байдракова

До большого альпинистского марафона осталось полтора месяца

Опубликовано: 06.02.2017 14:28

Времени достаточно, чтобы потренироваться, набрать форму и 19 марта выйти на лыжню. Дистанцию можно выбрать по силам: 22, 36 и 50 километров. К участию приглашают и мужчин, и женщин. Понаблюдать за тем, как готовятся к забегу спортсмены-любители, на станцию "Огоньки" отправилась съемочная группа программы "Новости".

Серьезная тренировка требует не менее серьезной подготовки. Лыжи тщательно смазывают. Нужно добиться, чтобы они и катили хорошо, и на толчке не "простреливали". Мазь на колодке поможет легко забраться в горку. Ведь в большом альпинистском марафоне разрешен только классический стиль. Все готово, пора вставать на лыжню.

Трасса БАМа неизменна: старт и финиш на станции "Огоньки", круг по тайге. Сначала почти 4-километровый подъем, перепад высот 200 метров. Протяженность круга 14 километров, их количество зависит от дистанции. "Мини", "Лайт" и полный марафон. Участвовать приглашают всех, на 22 километра - с 16 лет, а на 36 и 50 - с 18-ти. Начинать можно тоже в любом возрасте. Геннадий Алексеев в первом своем БАМе участвовал 10 лет назад, когда ему уже было за 50. "Для того чтобы в моем возрасте пробежать этот марафон, нужно определенное количество километров накатать, ну в пределах тысячи для того, чтобы можно было добежать просто до конца этого марафона. Ну а если стремишься показать какой-то результат, естественно, надо упираться всю зиму", - делится Геннадий Алексеев, участник большого альпинистского марафона.

Большой альпинистский марафон начинался еще в 70-е с трассы в 35 километров. Уже почти 40 лет любители беговых лыж выходят на трассу в "Огоньках". За эти годы БАМ вошел в состав Кубка лыжных марафонов России, сейчас участники приезжают со всей страны. А в этом году впервые к ним присоединятся паралимпийцы, члены сборной России. Впрочем, среди участников БАМа всегда есть те, кто работает на результат, и те, кто бежит в удовольствие. "Прежде всего, это сильный, просто мощнейший мотиватор, чтобы весь год поддерживать себя в хорошей физической форме. Ты работаешь на среднем пульсе, что в принципе для нашего среднего возраста уже очень хорошо. Но нужно постоянно нарабатывать объемы тренировочные", - считает Андрей Сафронов, постоянный участник большого альпинистского марафона.

На тренировки время еще есть. Стартует БАМ 19 марта.