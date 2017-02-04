Автор: Клим Куликов

Российская сборная проиграла в финале впервые за четыре года

Опубликовано: 06.02.2017 14:26

Игроки иркутской "Байкал-Энергии" Денис Рысев и Евгений Иванушкин стали серебряными призерами чемпионата мира по хоккею с мячом. Сборная России в финале встречалась с хозяевами первенства - сборной Швеции.

Финал чемпионата мира по хоккею с мячом начался с неприятного инцидента. Гимн России вновь освистали, только сделали это сами российские болельщики. Потому что московская школьница, у которой папа - швед, настолько плохо исполнила слова Сергея Михалкова, что это задело, прежде всего, россиян.

Такое неуважение к национальному гимну разозлило Яниса Бефуса. Именно прибалтийский уроженец Нерехты открывает счет в матче. Но спустя три минуты Даниель Мосберг восстанавливает равновесие. На 40 минуте произошло историческое событие. Нападающий "Байкал-Энергии" Евгений Иванушкин, убойно выстрелив со штрафного, стал рекордсменом чемпионатов мира, догнав Сергея Обухова. И почти сразу Алмаз Миргазов делает преимущество россиян комфортным к перерыву. Первый тайм остался светлым пятном в финальной игре.

Шведы вышли другой командой. Россияне сели, кроме вратаря Романа Черных. Казалось, что красноярец единственный понимал важность матча. На 61 минуте сил Черных уже не хватило, Эдлунд сокращает разрыв. А после шведы реализовали два угловых. Решающий уже в добавленное время разыграли, как в учебнике. Перед финальным свистком известный функционер Владимир Янко назвал главного тренера Швеции Свенне Олссона "случайным человеком". И вот этот пассажир сделал то, что от него ждали.

Россия проигрывает в финале впервые за четыре года. И можно смело сказать, что это следствие проблем в отечественном хоккее с мячом.