Автор: Николай Бессонов

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Мамско-Чуйском районе Приангарья

Опубликовано: 03.02.2017 18:28

Причина - острая нехватка угля. Запаса топлива даже в случае экономии хватит максимум на 25 дней.

Удалось договориться с "Востсибуглем", на днях первые 1200 тонн угля отгрузят и отправят по железной дороге до Таксимо в Бурятии, оттуда доставят по ледовой дороге машинами. Ориентировочно это произойдет 10 февраля. Прокуратура составила представление в адрес мэра и глав поселений района о незамедлительном устранении нарушений в сфере законодательства о теплоснабжении.

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