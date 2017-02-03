Автор: Дарья Матвеева

Стартуют подготовительные курсы "Русский по пятницам"

Опубликовано: 03.02.2017 17:51

Бесплатные уроки начнутся 10 февраля и будут проходить на Ленина, 8 - в здании бывшего иняза. Занятия для всех желающих будут проходить каждую пятницу в течение двух месяцев. Начало лекции в 18.30.

Готовить к "Тотальному диктанту" будут кандидаты и доктора филологических наук - преподаватели кафедры русского языка ИГУ. Слушателей разделят на две группы: базовую и продвинутую. Во второй будут разбирать более сложные правила. Запись на курсы по телефону 8-964-101-22-11.

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