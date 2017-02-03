Автор: Клим Куликов

Иркутяне переписали спортивную историю целой страны

Опубликовано: 03.02.2017 17:42

Роман Мурзин, Максим Эйсбруннер и Игорь Родионов в составе сборной Монголии завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею с мячом в группе "Б". Этот успех стал для соседнего государства первым в игровых видах спорта.

Сборная Монголии по хоккею с мячом прославилась на прошлогоднем чемпионате мира в Ульяновске, когда изрядно поколотила украинцев. Азиаты были известны только своими бойцовскими качествами и никогда не имели именно хоккейных успехов. Пока соседи не поменяли вектор развития игры. А именно: первому успеху в игровых видах спорта они обязаны россиянам. Известным иркутским хоккеистам Роману Мурзину, Максиму Эйсбруннеру и Игорю Родионову. Все это под шефством главного тренера Евгения Выборова.

Групповой этап монголы прошли уверенно. Победили Украину, Венгрию и Японию, забив 28 мячей. Конечно, основную скрипку играли россияне. На счету Родионова 4 мяча, Эйсбруннера - 5, Мурзин забил 8 голов. Для сравнения: у монголов самым результативным стал Цогто Шинэбаяр, на его счету три мяча. Тяжело пришлось в плей-офф, признаются хоккеисты. 1/4 финала с Голландией и полуфинал с Канадой играли в один день, и это сказалось. "Мы дали бой всем командам, в том числе и Канаде. С Канадой немного не получилось. Было две игры плей-офф. С утра была с Голландией, с которой мы отдали все силы. На Канаду не хватило немного силенок. Но бой они получили от нас", - говорит Игорь Родионов, игрок сборной Монголии по хоккею с мячом.

Матч за третье место с Японией получился достойным финала. Сборная Монголии вела 5:1. И, по признанию славянских монголов, страна Восходящего солнца привезла в Швецию очень боевую и неуступчивую команду. За пять минут японцы делают счет 5:4, а в концовке и вовсе сравнивают счет. Все решилось в овертайме, где гол Романа Мурзина дарит Монголии бронзу. "Японцы понравились. Им еще два-три человека способных, они бы были в медалях. Они шайбисты", - сказал Максим Эйсбруннер, игрок сборной Монголии по хоккею с мячом.

Эта бронза стала для Монголии первой медалью во всех игровых видах спорта. И как символично, что переписали спортивную историю соседям иркутские хоккеисты.