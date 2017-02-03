виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-14
Сб
утро
-14/-16
Сб
день
-7/-9
Сб
вечер
-14/-16

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.9858
Евро/Рубль:
  64.7307

По данным ЦБР (2017.02.03)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Февраль >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Новости - видео

Выпуск новостей за 03.02.2017 (71.97)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Клим Куликов

Иркутяне переписали спортивную историю целой страны

Опубликовано: 03.02.2017 17:42

Изображение Роман Мурзин, Максим Эйсбруннер и Игорь Родионов в составе сборной Монголии завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею с мячом в группе "Б". Этот успех стал для соседнего государства первым в игровых видах спорта.

Сборная Монголии по хоккею с мячом прославилась на прошлогоднем чемпионате мира в Ульяновске, когда изрядно поколотила украинцев. Азиаты были известны только своими бойцовскими качествами и никогда не имели именно хоккейных успехов. Пока соседи не поменяли вектор развития игры. А именно: первому успеху в игровых видах спорта они обязаны россиянам. Известным иркутским хоккеистам Роману Мурзину, Максиму Эйсбруннеру и Игорю Родионову. Все это под шефством главного тренера Евгения Выборова.

Групповой этап монголы прошли уверенно. Победили Украину, Венгрию и Японию, забив 28 мячей. Конечно, основную скрипку играли россияне. На счету Родионова 4 мяча, Эйсбруннера - 5, Мурзин забил 8 голов. Для сравнения: у монголов самым результативным стал Цогто Шинэбаяр, на его счету три мяча. Тяжело пришлось в плей-офф, признаются хоккеисты. 1/4 финала с Голландией и полуфинал с Канадой играли в один день, и это сказалось. "Мы дали бой всем командам, в том числе и Канаде. С Канадой немного не получилось. Было две игры плей-офф. С утра была с Голландией, с которой мы отдали все силы. На Канаду не хватило немного силенок. Но бой они получили от нас", - говорит Игорь Родионов, игрок сборной Монголии по хоккею с мячом.

Матч за третье место с Японией получился достойным финала. Сборная Монголии вела 5:1. И, по признанию славянских монголов, страна Восходящего солнца привезла в Швецию очень боевую и неуступчивую команду. За пять минут японцы делают счет 5:4, а в концовке и вовсе сравнивают счет. Все решилось в овертайме, где гол Романа Мурзина дарит Монголии бронзу. "Японцы понравились. Им еще два-три человека способных, они бы были в медалях. Они шайбисты", - сказал Максим Эйсбруннер, игрок сборной Монголии по хоккею с мячом.

Эта бронза стала для Монголии первой медалью во всех игровых видах спорта. И как символично, что переписали спортивную историю соседям иркутские хоккеисты.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6427109241486 Sec.