Автор: Анастасия Байдракова

Стартовал чемпионат области по художественной гимнастике

Опубликовано: 03.02.2017 17:36

Грация, легкость и обаяние. Чемпионат области по художественной гимнастике стартовал сегодня в Иркутске. За состязаниями в одном из самых красивых видов спорта наблюдала съемочная группа программы "Новости".

Кандидат в мастера спорта Марина Наливная выполняет второе из четырех обязательных упражнений. В первый день соревнований - обруч и мяч, лента и булава - во второй. Сосредоточиться и полностью прогнать волнение на ковре получается не у всех. "На мяче у меня были задачи не суетиться, но у меня не очень получилось. На обруче была задача сделать все чисто, ну и в мяче тоже. В обруче я справилась, в мяче не очень. Но я старалась", - признается Марина Наливная, КМС по художественной гимнастике.

Областные соревнования собрали более 100 спортсменок из Иркутска, Ангарска, Шелехова. Выступают в пяти возрастных группах, по программам от 3 спортивного разряда до мастеров спорта. Победители представят регион на чемпионате Сибирского федерального округа. "Конкуренция, конечно, будет среди гимнасток, выступающих по программе мастеров спорта, так как именно они отбираются на чемпионат СФО. Шесть человек, среди них уровень, конечно, достаточно высокий. Это мастера спорта и два мастера спорта международного класса", - рассказала Лилия Копылова, главный судья соревнований.

Чемпионат СФО пройдет с 19 по 24 февраля в Омске. В прошлом, 2016-м, году иркутянки стали вторыми в Сибири. В этом году тоже нельзя остаться без медалей.