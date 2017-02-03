виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-14
Сб
утро
-14/-16
Сб
день
-7/-9
Сб
вечер
-14/-16

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.9858
Евро/Рубль:
  64.7307

По данным ЦБР (2017.02.03)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Февраль >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Новости - видео

Выпуск новостей за 03.02.2017 (71.97)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Анастасия Байдракова

Стартовал чемпионат области по художественной гимнастике

Опубликовано: 03.02.2017 17:36

Изображение Грация, легкость и обаяние. Чемпионат области по художественной гимнастике стартовал сегодня в Иркутске. За состязаниями в одном из самых красивых видов спорта наблюдала съемочная группа программы "Новости".

Кандидат в мастера спорта Марина Наливная выполняет второе из четырех обязательных упражнений. В первый день соревнований - обруч и мяч, лента и булава - во второй. Сосредоточиться и полностью прогнать волнение на ковре получается не у всех. "На мяче у меня были задачи не суетиться, но у меня не очень получилось. На обруче была задача сделать все чисто, ну и в мяче тоже. В обруче я справилась, в мяче не очень. Но я старалась", - признается Марина Наливная, КМС по художественной гимнастике.

Областные соревнования собрали более 100 спортсменок из Иркутска, Ангарска, Шелехова. Выступают в пяти возрастных группах, по программам от 3 спортивного разряда до мастеров спорта. Победители представят регион на чемпионате Сибирского федерального округа. "Конкуренция, конечно, будет среди гимнасток, выступающих по программе мастеров спорта, так как именно они отбираются на чемпионат СФО. Шесть человек, среди них уровень, конечно, достаточно высокий. Это мастера спорта и два мастера спорта международного класса", - рассказала Лилия Копылова, главный судья соревнований.

Чемпионат СФО пройдет с 19 по 24 февраля в Омске. В прошлом, 2016-м, году иркутянки стали вторыми в Сибири. В этом году тоже нельзя остаться без медалей.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.880439043045 Sec.