Автор: Дарья Матвеева

Потренировались, отдохнули и даже привезли кубок

Опубликовано: 03.02.2017 17:32

Юные футболистки из ДЮСШ "Рекорд" ездили на тренировочные сборы в Китай. Там же - на острове Хайнань - в большом учебном лагере состоялся и международный турнир среди девушек 1999-2001 годов рождения. В нем, кроме "Рекорда", участвовали команды Китая и Монголии.

В итоге иркутянки заняли первое место, обыграв в финале команду из Поднебесной со счетом 7:0. Несмотря на победу, отметила тренер футболисток, у соперниц есть чему поучиться. Впрочем, как и им у нас. "Мы выиграли в скоростях. Наши иркутские девочки очень быстро выполняли работу с мячом, их было очень тяжело догнать при атаке на команду соперников", - сказала Светлана Надёжкина, старший тренер ДЮСШ "Рекорд".

Игру иркутских футболисток положительно оценили и специалисты из Великобритании, которые наблюдали за учебно-тренировочным процессом и соревнованиями. К тому же, говорит Светлана Надёжкина, к ним всегда можно было обратиться за консультацией. Это бесценный опыт для молодежи. Сейчас спортсменки начинают готовиться к первенству России, которое состоится весной. Есть вероятность, что для команд из возрастной категории до 18 лет состязания пройдут в Иркутске.

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