Автор: Екатерина Лыкова

Выставка Кирилла Гаврильева открылась в Иркутске

Опубликовано: 03.02.2017 17:29

Духи якутского народа на Иркутской земле. Выставка художника Кирилла Гаврильева открылась в галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея. Философские работы объединили в цикл "Архетипы. Бесконечность. Время".

В своем творчестве автор обращается к мифам, истории народа, фольклору и даже наскальным рисункам. Поэтому картины наполнены глубоким символизмом. История народа отображена и в портретах. На выставке можно проследить творческий путь мастера. Самые ранние картины заслуженного художника Якутии написаны в конце 90-х годов. "Они такие более углубленные, более темные по цвету, потому что в данном случае его интересовала какая-то внутренняя суть человека, если он изображает, то в последующем творчестве обращается к триптихам, что более широко и разнообразно. Глубокая связь со своим народом - главная в его творчестве, прослеживается на протяжении всех десятилетий", - говорит Татьяна Огородникова, заместитель директора Иркутского художественного музея.

Самобытным языком художник рассказывает о жизненном цикле человека. О природе, которую нужно беречь. На выставке представлены и графические работы, которые отличаются особой яркостью. Часть картин из национального художественного музея Якутии, а большинство работ из личной коллекции мастера. Погрузиться в мир легенд и сказаний Якутии можно до 26 февраля.

Изображения новости