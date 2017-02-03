виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-14
Сб
утро
-14/-16
Сб
день
-7/-9
Сб
вечер
-14/-16

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.9858
Евро/Рубль:
  64.7307

По данным ЦБР (2017.02.03)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Февраль >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Новости - видео

Выпуск новостей за 03.02.2017 (71.97)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Марина Беклемишева

Сегодня в мире отмечают день борьбы с ненормативной лексикой

Опубликовано: 03.02.2017 17:25

Изображение По количеству нецензурных слов и выражений русский язык занимает третье место в мире, впереди лишь английский и голландский. Многие исследователи отмечают разрушительную силу матерщины, но обойтись без нее современные люди порой не могут. Что же такое сквернословие и готовы ли иркутяне хотя бы день провести без ругательств?

Вряд ли другие слова так ярко выразят эмоции человека. В них сила тысячелетий. Ненормативная лексика существует даже дольше, чем сам язык. Филологи рассказывают: она появилась еще до того, как славянский разделился на диалекты. Изначально такие слова имели сакральное значение. Крепкое выражение использовали, когда шла посевная. Считалось, что земля - символ женского начала, а небо - мужского. Чтобы урожай был хорошим, процессу соития неба и земли помогали словом. Постепенно значение выражений стало универсальным. "Мат почему очень часто используется? Он может выражать и какое-то негативное отношение. А может выражать и нашу экспрессию по поводу чего-то. И наше восхищение даже чем-то. То есть мат, получается, как будто пустая оболочка, в которую мы в зависимости от того, как интонируем, можем вкладывать совершенно разные содержания", - говорит Татьяна Романцова, филолог.

Сегодня в России сквернословие расценивают как нарушение общественного порядка, мелкое хулиганство или оскорбление личности. Любитель "повыражаться" может заплатить штраф или провести 15 суток в заключении. Правда, на практике случается это редко. Для многих матерщина - привычное дело.

- Используете ли вы в своей речи ненормативную лексику?

- Бывает.

- А в каких ситуациях?

- Когда допекут сильно.

- Я использую.

- В каких ситуациях?

- Ой, всегда почти.

- Для меня это неприемлемо просто-напросто. В нашей семье не заведено.

- Я человек верующий. И я знаю, что это плохо для меня лично. Не надо этого делать, вокруг себя эту ауру негативную создавать.

- Когда психую или еще там что-нибудь, по работе...

В выражениях закон ограничивает также СМИ, кино, театр и литературу. С 2014 года употребление мата под запретом. Однако сдерживает это далеко не всех. Многие деятели культуры настаивают: из песни (фильма, спектакля или текста) слов не выкинешь.

Нецензурные выражения исследуют ученые разных сфер. Эксперименты показывают: матерщина оказывает разрушающее действие на воду, растения и даже молекулы ДНК. Но и негативные эмоции выплеснуть помогают. Все эксперты сходятся в одном: попробовать жить без мата все же стоит. Хотя бы один день в году.

Изображения новости
Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.1902060508728 Sec.