Автор: Марина Беклемишева

Сегодня в мире отмечают день борьбы с ненормативной лексикой

Опубликовано: 03.02.2017 17:25

По количеству нецензурных слов и выражений русский язык занимает третье место в мире, впереди лишь английский и голландский. Многие исследователи отмечают разрушительную силу матерщины, но обойтись без нее современные люди порой не могут. Что же такое сквернословие и готовы ли иркутяне хотя бы день провести без ругательств?

Вряд ли другие слова так ярко выразят эмоции человека. В них сила тысячелетий. Ненормативная лексика существует даже дольше, чем сам язык. Филологи рассказывают: она появилась еще до того, как славянский разделился на диалекты. Изначально такие слова имели сакральное значение. Крепкое выражение использовали, когда шла посевная. Считалось, что земля - символ женского начала, а небо - мужского. Чтобы урожай был хорошим, процессу соития неба и земли помогали словом. Постепенно значение выражений стало универсальным. "Мат почему очень часто используется? Он может выражать и какое-то негативное отношение. А может выражать и нашу экспрессию по поводу чего-то. И наше восхищение даже чем-то. То есть мат, получается, как будто пустая оболочка, в которую мы в зависимости от того, как интонируем, можем вкладывать совершенно разные содержания", - говорит Татьяна Романцова, филолог.

Сегодня в России сквернословие расценивают как нарушение общественного порядка, мелкое хулиганство или оскорбление личности. Любитель "повыражаться" может заплатить штраф или провести 15 суток в заключении. Правда, на практике случается это редко. Для многих матерщина - привычное дело.

- Используете ли вы в своей речи ненормативную лексику?

- Бывает.

- А в каких ситуациях?

- Когда допекут сильно.

- Я использую.

- В каких ситуациях?

- Ой, всегда почти.

- Для меня это неприемлемо просто-напросто. В нашей семье не заведено.

- Я человек верующий. И я знаю, что это плохо для меня лично. Не надо этого делать, вокруг себя эту ауру негативную создавать.

- Когда психую или еще там что-нибудь, по работе...

В выражениях закон ограничивает также СМИ, кино, театр и литературу. С 2014 года употребление мата под запретом. Однако сдерживает это далеко не всех. Многие деятели культуры настаивают: из песни (фильма, спектакля или текста) слов не выкинешь.

Нецензурные выражения исследуют ученые разных сфер. Эксперименты показывают: матерщина оказывает разрушающее действие на воду, растения и даже молекулы ДНК. Но и негативные эмоции выплеснуть помогают. Все эксперты сходятся в одном: попробовать жить без мата все же стоит. Хотя бы один день в году.

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