Автор: Альфия Еремеева

"Простые герои": школьница спасла тонущую подругу

Опубликовано: 03.02.2017 17:10

Обычная прогулка чуть не обернулась трагедией. Школьница провалилась под лед на Ангаре. Это произошло в районе бульвара Гагарина. Из воды девочку вытащила ее подруга. Причем сделала это по всем правилам. Кто научил четвероклассницу основам спасения людей на воде, расскажем далее.

Недалеко от дома и в самом центре города. На набережной Ангары Арина Мокина бывает часто. Сегодня вместе с мамой она вновь вернулась на памятное место. Здесь она гуляла с подругой, которая и решила выйти на неокрепший лед. Арина осталась на берегу и несколько раз просила девочку вернуться. Но когда услышала треск льда, не раздумывая, бросилась на помощь. "Я взяла толстую палку. И сразу вспомнила правила безопасности и передвигалась ползком. Я с первого раза ее не подняла, только со второго. Я ей сказала, повторяй за мной. И она повторяла за мной", - рассказала Арина Мокина, ученица СОШ №11 г.Иркутска.

Операцию по спасению Арина провела безупречно. И, что поразительно, без участия взрослых. Проходящая мимо женщина почему-то не пришла на помощь девочкам. О происшествии на зимних каникулах Арина старалась не рассказывать. Но о героическом поступке все равно узнали. Теперь ученица 4 класса известна на всю школу. Ее фотография висит на входе в учебное заведение. Это постарались старшеклассницы. Смелость девочки удивила не только ее одноклассников, но и учителей. "Очень девочка скромная, но ответственная и старательная. Учится она неплохо, на 4-5. Бывает, если замечания, она старается выполнить все правильно", - говорит Татьяна Тирская, учитель начальных классов СОШ №11 г.Иркутска.

Неизвестно, сумела бы Арина молниеносно сориентироваться, если бы не школьные уроки ОБЖ. О безопасности на воде четвертому классу как раз незадолго до происшествия рассказывал госинспектор по маломерным судам Сергей Редин. И не просто рассказал, а наглядно показал, что нужно делать, если провалился под лед.

Родителей смелой Арины ждет благодарность за правильное воспитание дочери. Сама девочка, кроме грамоты от начальника регионального МЧС, может рассчитывать на настоящую медаль. Сейчас готовят документы, чтобы представить школьницу к награде. Ну а сама Арина главный вывод для себя уже сделала и гулять в опасное место больше не пойдет.

Пример Арины Мокиной еще раз подтверждает: в жизни всегда есть место подвигу. И речь необязательно о великих и громких делах, а о добрых и важных поступках. Даже они могут спасти жизнь, помочь заново поверить в чудо, вдохновить, согреть, порадовать. Программа "Новости" продолжает рубрику "Простые герои". Пишите свои истории на почту программы news@as.baikal.tv или звоните 28-10-07. Пусть ваш пример вдохновляет других, чтобы простых героев стало больше.