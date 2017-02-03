Автор: Виктория Малая

Иркутянка родила ребенка в поезде

Опубликовано: 03.02.2017 16:59

Состав следовал из Москвы во Владивосток. Роды начались в пути, на территории Новосибирской области. Молодой женщине помог врач, который следовал этим же поездом и проводники. В итоге на станции "Барабинск" бригада скорой помощи уже встречала молодую мать с младенцем.

Сейчас женщина с новорожденной девочкой приехали домой, в Иркутск. Чувствуют себя хорошо. Вскоре ребенку выдадут необычное свидетельство с пометкой о рождении "в пути следования". Такие документы теперь будут заполнять начальники пассажирских поездов. Свидетельство будет, конечно, символическое, как и память о необычном появлении на свет.

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