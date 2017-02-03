Автор: Яна Романова

Главврача бодайбинской больницы подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Опубликовано: 03.02.2017 16:57

В Бодайбо сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении главного врача местной больницы. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, с конца 2014 года почти в течение двух лет больница по договору оказывала платные услуги клиентам частного медцентра. Его директором, кстати, была жена главврача. Чтобы сократить расходы фирмы на оплату услуг больницы, руководитель госорганизации занизил их стоимость больше чем на два миллиона рублей.