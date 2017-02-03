Автор: Яна Романова

В Иркутской областной больнице открыли отделение травматологии

Опубликовано: 03.02.2017 15:12

Новая медицинская веха Приангарья. В Иркутской областной больнице открыли отделение травматологии. В него будут поступать пострадавшие в ДТП со всего региона. О врачебных возможностях и современном оборудовании – в следующем материале.

Медицинское открытие нового года. По этому профилю во всей Иркутской области никто не работает. Первые пациенты в отделение травматологии поступят через несколько дней. Все 30 коек готовы. Сюда будут поступать пострадавшие в ДТП. "В первую очередь, отделение для пациентов Иркутской области. В связи с тем, что в отдаленных районах области нет травматологических отделений. Ранее в областной больнице существовало травматологическое отделение, и сейчас в связи с тем, что количество пострадавших в ДТП растет, в нем появилась вновь необходимость", - говорит Руслан Дмитриев, заведующий отделением травматологии Иркутской областной клинической больницы.

7 врачей, медсестры - все профессионалы. Оборудование тоже на высоте. Самое современное. Гостям показывают все палаты и кабинеты. Вот, например, перевязочная, ее медики называют готовой операционной. Говорят, можно оказать любую помощь, даже в чрезвычайной ситуации.

Есть операционная. Нам показывают оборудование, которое раньше могло казаться фантастикой. Мощный микроскоп, позволяет работать одновременно хирургу и двум ассистентам. Рентгеновский аппарат способен делать 3D-реконструкции прямо на операционном столе.

Ремонт второго блока Иркутской областной клинической больницы начали 4 года назад. На одно только оснащение по поручению губернатора области выделили более 200 миллионов рублей. В непростой экономической ситуации, говорит глава региона, работа с финансами была филигранной. Теперь слово за врачами. "Ожидаем от врачей, чтобы коллектив достойно принял палатный блок, чтобы максимальное количество людей, которые попадают сюда, не только выживали, но и выходили отсюда здоровыми", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Желательно, говорят сегодня, и вовсе попытаться снизить травматизм на дорогах области. В целом на этот год медицинских задач немало, причем во всем регионе. Бохан, Кутулик и, конечно, Иркутск. В столице Восточной Сибири развернут масштабный строительный проект - отделение радиологии в онкологическом диспансере. Такой центр за Уралом будет первым.

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