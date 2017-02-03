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Автор:
Ирина Белогривая

Иркутский онкодиспансер входит в десятку лучших в стране

Опубликовано: 03.02.2017 15:04

Трансплантацию печени при раковых заболеваниях органа будут проводить в Иркутской области. Сейчас в онкологическом диспансере уже делают пересадку костного мозга пациентам. Учреждение входит в десятку лучших в стране. 4 февраля в России отмечают день борьбы с раком. Ежегодно число онкобольных растет. Иркутская область не исключение.

В двух словах можно описать причину всех онкозаболеваний так: поломка в хромосоме. В генетической лаборатории такие поломки как раз и ищут. Исследуют хромосомный код человека. Сверхточный микроскоп связан с компьютером. На монитор выводят изображение, которое видит врач под тысячекратным увеличением. Прибор диспансер получил в апреле прошлого года. С этого момента, шутят врачи, начался полет в космос. "Они здесь могут храниться десятилетиями. Здесь поддерживается температура - датчики стоят - минус 178 градусов", - отмечают специалисты.

Речь о стволовых клетках. Их используют для трансплантации костного мозга. При некоторых формах рака она обязательна даже после операции. Криохранилище, отдельный блок для пациентов с лимфомами, специально оборудованные палаты по забору стволовых клеток - для трансплантации костного мозга в Иркутском областном онкодиспансере есть все. Уже успели провести 12 операций. Хотя возможность такая появилась меньше года назад. Раньше пациентам приходилось ездить в другие регионы. Ближайший центр в Новосибирске. Есть в Москве и Санкт-Петербурге. "Те пациенты, которые могли поехать, они тратили большие суммы денег. Было много и тех, кто отказывался ехать, потому что они не могут. И то, что мы сейчас можем проводить такие трансплантации на территории Иркутской области, это большой прорыв", - подчеркивает Марина Демченкова, заведующая отделением химиотерапии с блоком трансплантации ИООД.

В планах участвовать в формировании общего банка стволовых клеток. Но на этом не ограничатся. В мае начинают строить новый корпус. Там разместят оборудование для лучевой терапии. "Радиология и радиологическое оборудование устанавливается в специальном каньоне. То есть помещение, которое имеет охранную зону, определенную вентиляцию, определенные размеры. И вот с этим в Иркутске мы, к сожалению, устарели. Почти 80% пациентов нуждаются в лучевой терапии", - сказала Виктория Дворниченко, главный врач ИООД.

Рак все чаще стали диагностировать на ранних стадиях, когда его легче лечить. Самые распространенные - рак шейки матки, молочной железы, прямой кишки. В цифрах количество онкобольных за прошлый год выросло. Но немалую роль в этом играет и ранняя диагностика. Люди все сознательнее относятся к собственному здоровью.



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