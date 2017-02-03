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Автор:
Клим Куликов

Сборная России по хоккею с мячом без проблем преодолела стадию 1/4 финала

Опубликовано: 03.02.2017 14:28

Изображение Действующие чемпионы мира встречались со сборной Белоруссии. Нет необходимости рассказывать о том, как проходила встреча. Надо просто назвать количество мячей, которые забили игроки.

Больше всех отличился Алмаз Мирагзов, на его счету 4 мяча и три голевых передачи. Евгений Иванушкин отличился шесть раз. По два раза забили Александр Антипов, Никита Иванов и Янис Бефус. В итоге 17-0 - победа сборной России. Результаты других матчей: шведы просто снесли сборную Германии, Финляндия победила США, а сборная Норвегии сенсационно в овертайме одолела Казахстан, тем самым скандинавы попали в полуфинал впервые 1999 года.

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