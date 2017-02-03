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Автор:
Лариса Марковская

У иркутских учителей появился свой дом

Опубликовано: 03.02.2017 14:25

Изображение Новый образовательный центр открыли сегодня. О необходимости такой площадки говорили много лет, и вот теперь у представителей сферы образования есть место для встреч и проведения мероприятий.

Здание по адресу: Литвинова, 14 находится в собственности муниципалитета, его арендаторами были разные компании и организации. Теперь же помещение площадью около 300 квадратных метров отдали под нужды учителей. За два месяца за счет городского бюджета сделали капитальный ремонт. На это и закупку оборудования потратили около 4,5 миллионов рублей. Мэр Дмитрий Бердников подчеркнул ценность профессии педагога: "Нет слов, чтобы выразить свою признательность. И самое главное, за признательностью должны следовать конкретные действия".

"Этот дом учителя городу необходим. Учитель должен направляться сам, чтобы не допустить профессионального выгорания. Это будет одно направление. Продолжение непрерывного образования самого учителя, встречи с учеными, актерами, людьми искусства", - сказала Татьяна Суворова, директор образовательного центра "Дом учителя".

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