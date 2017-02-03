Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком недалеко от Братска

По данным ЦБР (2017.02.03)
Выпуск новостей за 02.02.2017 (52.26)
Водитель полуприцепа, совершая обгон, не справился с управлением и лоб в лоб врезался в рейсовый автобус. В салоне транспорта были люди.
От удара полностью смялась кабина маршрутки, в ней зажало водителя. На помощь пострадавшему пришли очевидцы происшествия. После водителя автобуса доставили в больницу. Помощь медиков понадобилась и одному из пассажиров - шестилетнему ребенку. Остальные не пострадали. Однако им пришлось самостоятельно добираться до города.