Автор: Алексей Келэвро

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком недалеко от Братска

Опубликовано: 03.02.2017 14:20

Водитель полуприцепа, совершая обгон, не справился с управлением и лоб в лоб врезался в рейсовый автобус. В салоне транспорта были люди.

От удара полностью смялась кабина маршрутки, в ней зажало водителя. На помощь пострадавшему пришли очевидцы происшествия. После водителя автобуса доставили в больницу. Помощь медиков понадобилась и одному из пассажиров - шестилетнему ребенку. Остальные не пострадали. Однако им пришлось самостоятельно добираться до города.