Автор: Виктория Малая

Китайские туристы, рискуя жизнью, идут пешком по льду Байкала на Ольхон

Опубликовано: 02.02.2017 19:11

Туристов из Китая совершенно не смущают пешие походы по Байкальскому льду в неустановленных для этого местах. Великое переселение народов - так назвали снимок, который накануне появился в интернете. Сотни людей уходят по замерзшему Байкалу за горизонт. Все они гости из Поднебесной. Чем так манит лед , отправилась узнать съемочная группа программы "Новости".

В основном они одеты не по погоде. В меховых наушниках, в тонких осенних куртках, в юбках, которые больше подходят для летней жары. Пестрая толпа иностранцев на берегу замерзшего пролива выглядит немного странно. Туристы из Поднебесной на Байкал в основном едут дикарями. Все дороги им давно знакомы: так часто, как в последние годы, они в Россию не ездили никогда. Только к суровым морозам привыкнуть все еще сложно. "Стараемся надевать на себя побольше одежды. Ради таких красот холода можно и потерпеть. Надо просто побольше двигаться", - считает Джо Зи Зи, турист.

А вот двигаться приходится даже с избытком. Шутка ли, до базы отдыха на Ольхоне туристы идут пешком. Два километра. По льду. В межсезонье людей здесь по проливу доставляет "Хивус" на воздушной подушке. Однако оно не справляется с таким потоком людей: в день сюда приезжает около 10 автобусов с туристами из Китая. Стоять в ожидании на морозе еще хуже, чем идти пешком, говорят азиаты. Вера, так девушка из Китая называет себя на наш манер, от местных красот в восторге. "Лед очень красивый. Можно увидеть, что там внизу. Тем более, у нас на родине нет так много льда. Я хочу сделать здесь много прекрасных фотографий", - признается Вера, турист.

Для одних диковинка, для других ежедневный труд. Сотрудники МЧС при нас замеряют толщину льда - 57 сантиметров. Риск провала невелик, но все-таки официального пешеходного перехода здесь нет. Ходить по льду опасно. "Часто туристы приезжают без переводчика. В основном дикарями. И они не понимают, о чем мы им говорим. Даем листовки, но читать по-русски они тоже не умеют. Так что это бесполезно", - говорит Александр Николаев, начальник Сахюртинского поисково-спасательного подразделения МЧС России по Иркутской области.

Для машин переправу здесь откроют после 10 февраля. Нужно провести контрольные замеры льда и подготовить трассу. Сейчас специальными лентами огородили опасные территории.

Если вы все-таки решились идти в пеший поход по льду, лучше обезопасить себя заранее. Можно взять с собой нож и веревку. Но еще лучше специальные пики, они так и называются - пики для жизни. Острые на концах, они помогут зацепиться за кромку льда, если вы оказались в воде.

Что касается туристов из Китая, их поток только набирает обороты. Многие турбазы на Ольхоне уже забронированы на недели вперед. Хотя в другие годы зимний сезон считался мертвым. Видимо, пришло время расширять горизонты. В том числе, и по доступности населенных пунктов, в которые так стремятся попасть теперь уже такие близкие нам иностранцы.