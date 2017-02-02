виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-15
Пт
день
-5/-7
Пт
вечер
-11/-13
Сб
ночь
-12/-14

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.3099
Евро/Рубль:
  65.0322

По данным ЦБР (2017.02.02)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Февраль >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Новости - видео

Выпуск новостей за 02.02.2017 (52.26)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Виктория Малая

Китайские туристы, рискуя жизнью, идут пешком по льду Байкала на Ольхон

Опубликовано: 02.02.2017 19:11

Изображение Туристов из Китая совершенно не смущают пешие походы по Байкальскому льду в неустановленных для этого местах. Великое переселение народов - так назвали снимок, который накануне появился в интернете. Сотни людей уходят по замерзшему Байкалу за горизонт. Все они гости из Поднебесной. Чем так манит лед , отправилась узнать съемочная группа программы "Новости".

В основном они одеты не по погоде. В меховых наушниках, в тонких осенних куртках, в юбках, которые больше подходят для летней жары. Пестрая толпа иностранцев на берегу замерзшего пролива выглядит немного странно. Туристы из Поднебесной на Байкал в основном едут дикарями. Все дороги им давно знакомы: так часто, как в последние годы, они в Россию не ездили никогда. Только к суровым морозам привыкнуть все еще сложно. "Стараемся надевать на себя побольше одежды. Ради таких красот холода можно и потерпеть. Надо просто побольше двигаться", - считает Джо Зи Зи, турист.

А вот двигаться приходится даже с избытком. Шутка ли, до базы отдыха на Ольхоне туристы идут пешком. Два километра. По льду. В межсезонье людей здесь по проливу доставляет "Хивус" на воздушной подушке. Однако оно не справляется с таким потоком людей: в день сюда приезжает около 10 автобусов с туристами из Китая. Стоять в ожидании на морозе еще хуже, чем идти пешком, говорят азиаты. Вера, так девушка из Китая называет себя на наш манер, от местных красот в восторге. "Лед очень красивый. Можно увидеть, что там внизу. Тем более, у нас на родине нет так много льда. Я хочу сделать здесь много прекрасных фотографий", - признается Вера, турист.

Для одних диковинка, для других ежедневный труд. Сотрудники МЧС при нас замеряют толщину льда - 57 сантиметров. Риск провала невелик, но все-таки официального пешеходного перехода здесь нет. Ходить по льду опасно. "Часто туристы приезжают без переводчика. В основном дикарями. И они не понимают, о чем мы им говорим. Даем листовки, но читать по-русски они тоже не умеют. Так что это бесполезно", - говорит Александр Николаев, начальник Сахюртинского поисково-спасательного подразделения МЧС России по Иркутской области.

Для машин переправу здесь откроют после 10 февраля. Нужно провести контрольные замеры льда и подготовить трассу. Сейчас специальными лентами огородили опасные территории.

Если вы все-таки решились идти в пеший поход по льду, лучше обезопасить себя заранее. Можно взять с собой нож и веревку. Но еще лучше специальные пики, они так и называются - пики для жизни. Острые на концах, они помогут зацепиться за кромку льда, если вы оказались в воде.

Что касается туристов из Китая, их поток только набирает обороты. Многие турбазы на Ольхоне уже забронированы на недели вперед. Хотя в другие годы зимний сезон считался мертвым. Видимо, пришло время расширять горизонты. В том числе, и по доступности населенных пунктов, в которые так стремятся попасть теперь уже такие близкие нам иностранцы.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.4755771160126 Sec.