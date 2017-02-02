Автор: Алексей Келэвро

Организаторам карусели на льду Байкала грозит уголовная ответственность

Опубликовано: 02.02.2017 18:18

Дело о ледовом аттракционе на Байкале передали в линейный отдел полиции на транспорте. Организаторам карусели грозит уголовная ответственность.

Ледовую конструкцию представители одной из иркутских туристических фирм соорудили по аналогии с финскими и канадскими. На кадрах видно, что круг диаметром 15 метров выдерживает компанию из нескольких человек. Для вращения к льдине прикрепили мотор. Видеоролик в интернете привлек внимание не только любителей зимнего отдыха, но и сотрудников МЧС, которых организаторы не поставили в известность об опасном для жизни людей ледовом аттракционе. Это ведомство и передало информацию в другие инстанции. "Могло произойти как опрокидывание, так и раскол этой льдины. И просто могли люди поскользнуться и упасть, расстояние было большое между кругом и основным ледовым полем. Отсутствовало заграждение. Могли пострадать люди, которые просто выходят на лед, они там гуляют постоянно, в том числе и с детьми", - сказал Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор по маломерным судам по Иркутской области.

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