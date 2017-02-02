Автор: Екатерина Лыкова

Резонансное дело бывшего гендиректора Ангарского химкомбината начали слушать в суде

Опубликовано: 02.02.2017 18:13

Александра Кустова обвиняют в смерти женщины-пешехода. По версии следствия, в конце октября 2015 года мужчина управлял внедорожником в нетрезвом виде, вылетел на тротуар и сбил пешехода. Женщина на тротуаре ждала зеленого сигнала светофора. От удара пострадавшую отбросило на несколько метров, от полученных травм она скончалась. Затем машина врезалась в пять припаркованных автомобилей. Два человека из этих машин пострадали.

- Признаете ли вы себя виновным?

- Категорично не признаю.

- Желаете ли вы дать показания и в какой стадии судебного разбирательства?

- Желаю, но позже.

Адвокат подсудимого настаивает, что нарушить все перечисленные правила дорожного движения Кустов не мог, так как находился в "состоянии невменяемости". На последующих судебных заседаниях выслушают всех свидетелей по данному делу.

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